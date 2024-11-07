– Я стараюсь находить решения и баланс со всеми нашими игроками атаки. Я понимаю, что не все из них могут выходить на своей позиции. Им нужно немного адаптироваться. Феликс, Мудрик, Нкунку – все они, вероятно, заслуживают больше шансов в АПЛ, но у нас много претендентов.

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– В прошлом месяце вы упомянули, что процесс обучения Мудрика был "медленным"...

– Он выходил в основе против Панатинаикоса, получил минуты с Ньюкаслом в АПЛ, потом выходил в старте на Кубок лиги, сыграл против МЮ. Так что, он не всегда начинает в основе, но он играет. Предположительно, в обороне ему тоже надо несколько прибавить, но он такой же, как и все остальные.

– Можете ли вы рассказать более конкретно?

– Что касается игры с мячом, я думаю, наши вингеры должны врываться в штрафную площадку. Например, как Мудрик против Панатинаикоса. Это то, с чем они боролись в начале, но теперь они справляются намного лучше.

Мне нравится игра вингеров в изоляции, но когда нет шансов – не форсируйте. Если есть два защитника, не форсируйте. В обороне нужно следить за крайними защитниками соперника, особенно если они любят подключаться в атаку. Нужен баланс.

– Какой характер у Мудрика?

– Мы такие, какие мы есть. Людей трудно изменить. Мы можем попытаться сделать их лучше, но если вы застенчивы или не застенчивы, это внутри вас, и это трудно изменить. Мудрик выглядит немного застенчивым, но в целом, когда он с нами, то нормальный, – цитирует Мареску Football London.

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