Мудрик убедил Лэмпарда, Забарный скучает: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Борнмут – Челси
16:08 - Читати українською
Борнмут Ильи Забарного принимает Челси Михаила Мудрика в рамках 35-го тура АПЛ. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".
Поединок стартует в 17:00 по киевскому времени. Прямая трансляция на Setanta Sports. Следить за основными событиями игры можно в онлайн "Футбол 24".
Михаил Мудрик вернулся в основу Челси после 3 подряд выходов из лавы запасных. Илья Забарный же имеет мало игрового времени за Борнмут. Воспитанник Динамо за 3 месяца провел всего полчаса на поле и в очередной раз начнет матч в запасе "вишен". Соперники соседствуют в турнирной таблице АПЛ – 12-13 позиции с 39 очками.
Стартовые составы
Борнмут:
Челси:
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