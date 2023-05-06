Борнмут Ильи Забарного принимает Челси Михаила Мудрика в рамках 35-го тура АПЛ. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Поединок стартует в 17:00 по киевскому времени. Прямая трансляция на Setanta Sports. Следить за основными событиями игры можно в онлайн "Футбол 24".

Михаил Мудрик вернулся в основу Челси после 3 подряд выходов из лавы запасных. Илья Забарный же имеет мало игрового времени за Борнмут. Воспитанник Динамо за 3 месяца провел всего полчаса на поле и в очередной раз начнет матч в запасе "вишен". Соперники соседствуют в турнирной таблице АПЛ – 12-13 позиции с 39 очками.

Стартовые составы

Борнмут:

Челси: