"Мудрик – это игрок, который должен быть звездой №1 в команде. Все же видели, как он умеет принять мяч, обработать, убежать, обыграть. Если просто играть в посредственный футбол, получать мяч несколько раз за игру, то дела не будет. Мудрика нужно чувствовать. Вот с Цыганковым в сборной Украины у них замечательная химия.

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А Челси что? Они набрали звезд, которые до сих пор не сыгрались, каждый сам за себя рвет рубашку. Как только начнут играть на Мудрика, то он станет звездой английского футбола", – поделился Прохватило в интервью Украинскому футболу.

Отметим, что именно ДЮСШ Красноград стала первой футбольной школой для Михаила Мудрика, который сейчас выступает в составе Челси. Вчера вингер впервые забил в официальной игре за лондонцев.

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