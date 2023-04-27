"Мудрик стал заложником позиции клуба, который продал его в Челси, где, во-первых, и модели то никакой нет, и тренеры меняются и будут меняться. Если бы он попал в Арсенал, который его хотел видеть, все было бы иначе. Там, по крайней мере, есть какой-то проект. Они терпели-терпели, выстраивали. Артета, видимо, получил кредит доверия и строил команду, которая наконец-то смогла дать какой-то результат.

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А в Челси больше шансов, что Мудрик не сможет себя проявить. Поэтому он стал заложником позиции руководства Шахтера. А самому игроку будет очень тяжело, мало шансов, что он сможет реализовать себя на полную именно в Челси. И это тот самый случай, когда большая цена не будет способствовать его адаптации", – рассказал Фоззи в интервью Украинскому футболу.

Напомним, Мудрик обошелся Челси в 70+30 млн евро. Сейчас украинский вингер не впечатляет в составе "синих" – 2 ассиста и ни одного забитого мяча в 12 матчах.

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