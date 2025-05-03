17 декабря 2024 года точно будет отмечено в карьерном календаре Михаила Мудрика черным цветом. Именно в этот день лондонский Челси официально объявил о положительной допинг-пробе А украинского вингера. Из разных источников стало известно, что в крови Мудрика нашли запрещенный мельдоний. Как сообщало авторитетное издание The Athletic, в в организме быстроногого вингера обнаружили запрещенное вещество после матчей сборной Украины в ноябре.

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Отныне Мудрику грозит до четырех лет дисквалификации за нарушение антидопинговых правил FA, если проба B покажет положительный результат. Также, при условии смягчающих обстоятельств или отказа от проверки второй пробы, срок отстранения могут сократить до 18 месяцев, как это было в случае с уже бывшим хавбеком МЮ Полем Погба.

Пока футбольный мир и сам Михаил ожидают обнародования результатов пробы B (хотя они должны были уже давно быть известны), Маричка Кулачковская решила вспомнить самые известные допинг-скандалы в украинском футболе.

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