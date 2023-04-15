"Дать шанс игрокам, которые не часто появляются на поле? Да, но не все они могут играть. Прежде всего, я хочу выигрывать матчи, потому что мы – Челси, и это то, чего ожидают от нас болельщики. Во-вторых, я хочу быть частью процесса, когда игроки получают возможность продемонстрировать свои качества, если они хорошо тренируются, они заслуживают играть.

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Против Брайтона будет возможность для некоторых игроков, не игравших в Лиге чемпионов. Возможно, для тех, кто не играл в прошлом туре АПЛ. Это важная игра, в которой нам потребуется свежесть и энергия. Поэтому они должны воспользоваться своим шансом", – цитирует наставника "синих" Football London.

Напомним, Челси сыграет в 31 туре АПЛ против Брайтона в субботу, 15 апреля. Начало матча в 17:00 по киевскому времени. Отметим, что Михаил Мудрик в последних трех матчах "синих" отыграл всего 34 минуты. В четвертьфинале Лиги чемпионов против мадридского Реала украинский вингер на поле не выходил.

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