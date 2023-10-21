В матче отбора на Евро-2024 между сборными Мальты и Украины полузащитник Челси Михаил Мудрик забил свой первый гол за национальную команду. После поединка капитан "сине-желтых" Александр Зинченко похвалил Мудрика, однако шутливо отметил, что "оторвет ему яйца", если тот забьет мяч в ворота Арсенала в лондонском дерби.

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Главный тренер Челси Маурисио Почеттино отреагировал на эту "угрозу", признавшись, волнуется ли за своего подопечного. "Ни в коем случае, Мудрик сильнее его", – цитирует наставника "синих" football.london.

Напомним, украинско-лондонское дерби состоится уже сегодня, 21 октября. Начало встречи в 19:30.

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