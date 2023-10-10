Единственный из украинцев, кто потерял в стоимости, – Михаил Мудрик (подешевел на 5 млн евро). Теперь вингера Челси оценивают в 45 млн евро.

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Зинченко, Забарный и Миколенко сохранили свои цены – 42 млн, 20 млн и 25 млн соответственно. Единственный, кто подорожал – Егор Ярмолюк, который прибавил в стоимости на 600 тысяч евро. Теперь хавбека Брентфорда оценивают в 1 млн евро.

Интересно, что именно Ярмолюк до сих пор не дебютировал АПЛ, сыграв лишь в матче Кубка футбольной лиги. Мудрик же наконец-то забил дебютный гол за Челси в чемпионате, поразив ворота Фулхэма.

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