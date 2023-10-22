"Мудрику понадобилось определенное время. Ему еще нужно пройти долгий путь, но он сделал шаг в верном направлении", – цитирует Невилла Vince.

Мудрик забил гениальный гол и заработал пенальти в матче Челси с Арсеналом – видео результативных действий

Напомним, украинец вышел в основе Челси на матч против Арсенала и провел на поле 66 минут. До своей замены он успел заработать пенальти (который четко реализовал Палмер) и забить невероятный гол на старте второго тайма.

К слову, мяч Арсенала стал вторым в активе Мудрика за Челси в текущем сезоне – ранее он забивал в ворота Фулхэма.

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