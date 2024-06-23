Борьбу за Майкла Олисе выиграла Бавария, поэтому "синие" переключились на другого вингера – Нико Уильямса, сообщает Джанлука Ди Марцио.

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Лидер Атлетика провел очень сильный клубный сезон, оформив 8 голов и заоблачные 19 ассистов в 37 матчах. 21-летний Уильямс ярко начал и Евро-2024, где был одним из лучших игроков первых двух туров. Впрочем, Нико лишь недавно подписал новый контракт с Атлетиком и на публику обещает сохранить верность родному клубу. Клаусула вингера составляет 60 млн евро.

Приход Уильямса в Челси мог бы стать проблемой для Михаила Мудрика. Украинец ощутимо проигрывает Нико по статистике, имея лишь 7 голов и 2 ассиста в 41 матче.

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