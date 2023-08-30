Чемпионы Англии решили продать своего талантливого воспитанника, который своим голом помог команде выиграть Суперкубок УЕФА. Челси убедил Ман Сити отпустить 21-летнего игрока за 40 миллионов фунтов, сообщает Фабрицио Романо в Twitter.

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Сумма трансфера может достичь 45 миллионов фунтов благодаря бонусам. В скором времени Палмер пройдет медобследование перед переходом в Челси. Клубы уже согласовали переход вингера молодежной сборной Англии, ставшего чемпионом Европы-2023 среди команд U-21.

Коул Палмер выступает на позиции правого вингера, но его переход может еще больше лишить Михаила Мудрика игровой практики. Существует большая вероятность, что новичок будет играть справа в атаке, а Рахим Стерлинг пойдет на левый фланг – основную позицию украинца.

За первую команду Ман Сити Палмер сыграл 41 матч. Забил 6 голов и отдал 2 ассиста. Его соглашение действует до лета 2026 года, а Transfermarkt оценивает Коула в 18 млн евро.

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