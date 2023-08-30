Мудрик рискует получить новые проблемы – Челси завершает трансфер вингера Манчестер Сити
Атакующий полузащитник Коул Палмер вскоре покинет команду Хосепа Гвардиолы ради Челси.
Чемпионы Англии решили продать своего талантливого воспитанника, который своим голом помог команде выиграть Суперкубок УЕФА. Челси убедил Ман Сити отпустить 21-летнего игрока за 40 миллионов фунтов, сообщает Фабрицио Романо в Twitter.
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Сумма трансфера может достичь 45 миллионов фунтов благодаря бонусам. В скором времени Палмер пройдет медобследование перед переходом в Челси. Клубы уже согласовали переход вингера молодежной сборной Англии, ставшего чемпионом Европы-2023 среди команд U-21.
Коул Палмер выступает на позиции правого вингера, но его переход может еще больше лишить Михаила Мудрика игровой практики. Существует большая вероятность, что новичок будет играть справа в атаке, а Рахим Стерлинг пойдет на левый фланг – основную позицию украинца.
За первую команду Ман Сити Палмер сыграл 41 матч. Забил 6 голов и отдал 2 ассиста. Его соглашение действует до лета 2026 года, а Transfermarkt оценивает Коула в 18 млн евро.
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