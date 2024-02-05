"Синие" проиграли Вулверхэмптону (2:4) в 23 туре АПЛ. Сейчас лондонцы находятся за пределами первой 10-ки, а от зоны еврокубков их отделяет 13 баллов.

Почеттино после нового фиаско заговорил о возможной отставке из Челси: "Не хочу приходить сюда и говорить, что я лучший"

Как информирует Team talk, руководство Челси недовольно последними результатами команды. Руководители "синих" планируют обсудить будущее главного тренера. Отмечается, что решение уволить Почеттино было бы проще, если бы Челси не вышел в финал Кубка лиги, где сыграет против Ливерпуля. Другим фактором, который может повлиять на мнение руководства, является то, что "синие" уже сменили пятерых разных тренеров после поглощения команды Тоддом Бели.

Маурисио Почеттино возглавил Челси в июле 2023 года. Команда провела под его руководством 31 матч во всех турнирах, одержала 15 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений. Действующее соглашение аргентинца с лондонцами действует до 2025 года.

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