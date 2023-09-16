Михаил Мудрик в текущем сезоне Премьер-лиги вышел на поле в трех матчах, но результативными действиями не отмечался. Украинец серьезно настроен прервать эту серию в воскресной игре против Борнмута, цвета которого защищает Илья Забарный.

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Пресс-служба Челси опубликовала видео действий Мудрика на тренировке команды Маурисио Почеттино. В кадр попали моменты забитых голов в исполнении вингера сборной Украины. Сначала 22-летний экс-игрок Шахтера технично положил мяч в дальний угол с линии штрафной, а затем не оставил шансов киперу и с более близкой дистанции.

Матч АПЛ Борнмут – Челси стартует 17 сентября в 16:00 по киевскому времени. После 4-х туров "синие" занимают 12-е место турнирной таблицы АПЛ. Команда Ильи Забарого идет 16-й.