Мудрик разорвал защиту Челси на тренировке – видео голов и ассистов украинца
24 февраля 22:22 - Читати українською
Украинский вингер продолжает впечатлять партнеров по команде.
Во время командной тренировки Челси Михаил Мудрик продемонстрировал одноклубникам свои лучшие качества. Он с легкостью обыгрывал партнеров один в один. Мудрик забил гол на тренировке и отдал несколько результативных передач.
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Напомним, что украинец присоединился к Челси зимой. В составе английского клуба он провел четыре матча, но пока не отличился результативными действиями.
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