Во время командной тренировки Челси Михаил Мудрик продемонстрировал одноклубникам свои лучшие качества. Он с легкостью обыгрывал партнеров один в один. Мудрик забил гол на тренировке и отдал несколько результативных передач.

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Напомним, что украинец присоединился к Челси зимой. В составе английского клуба он провел четыре матча, но пока не отличился результативными действиями.

Some mazy runs from Mudryk! pic.twitter.com/FxD5BUx3B7 — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 24, 2023

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