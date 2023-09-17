Челси и Борнмут не смогли определить победителя в пятом туре АПЛ. Видеообзор встречи смотрите на "Футбол 24".

Михаил Мудрик впервые попал в стартовый состав Челси в этом сезоне. Илья Забарный тоже вышел с первых минут у Борнмута. Лондонцы имели несколько хороших возможностей, чтобы забить, впрочем, команда Маурисио Почеттино не воспользовалась ими. "Вишенки" тоже не смогли организовать гол в ворота Челси. В итоге встреча закончилась нулями на табло.

Челси снова провалился в матче АПЛ – Мудрик засиял в битве против Забарного, но партнеры подвели

Команда Мудрика находится на 14-м месте, имея пять очков. Борнмут расположился сразу за Челси с тремя баллами.