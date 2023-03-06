"Мне кажется, что сам Челси должен был дать Мудрику больше времени на адаптацию. Потому что большое давление, плюс Миша не был готов в игровом тонусе, не был готов в функциональном плане. Эти 100 миллионов давили на тренера больше, что надо его выпускать.

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Михаил талантливый игрок и у него большое будущее. Надо дать немного времени на адаптацию. Хотя мы понимаем, что если купили игрока, то он должен играть.

Он пропустил игру, команда выиграла, но это нужно было делать сразу – давать ему 15-20 минут, полчаса. Как пример – Каземиро. Перешел из Реала в Манчестер Юнайтед, где Мудрик и он в плане опыта и трофеев? И Каземиро давали 15-20 минут, тайм, для адаптации к АПЛ", – сказал Ковалец в программе "Футбольный формат".

Напомним, Мудрик провел за Челси шесть поединков, однако пока не смог отличиться ни одним результативным действием. Прошлую игру с Лидсом Михаил провел в запасе, а его команда одержала первую победу за семь матчей.

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