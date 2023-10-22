Вингер сборной Украины Михаил Мудрик скромно отреагировал на гол, который сумел забить в матче 9-го тура АПЛ Челси – Арсенал (2:2).

В первом тайме украинец заработал пенальти, который реализовал Коул Палмер. А на старте второй половины игры Михаил Мудрик забил свой дебютный гол на Стэмфорде Бридж. Вингер с левого фланга роскошно забросил мяч за воротник Давиду Райе, который опрометчиво вышел из ворот.

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При счете 2:0 Маурисио Почеттино заменил украинца, а Арсенал сумел отыграться. Это произошло уже без Александра Зинченко, который был заменен после первого тайма.

После завершения игры Мудрик назвал, что помогло ему сыграть один из лучших матчей за Челси, цвета которого украинец защищает уже почти год.

"– Что у тебя есть? – Вера. – И это все? – Достаточно", – написал Михаил Мудрик в Instagram.

Теперь в активе 22-летнего украинца 2 гола за Челси в сезоне 2023/24. В общей сложности Мудрик сыграл за лондонскую команду уже 26 поединков, в которых записал в свой актив 2 гола и 2 результативные передачи.

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