Полузащитник "горняков" Михаил Мудрик рассказал об ошибках юности, которые не позволили ему сыграть в основе команды в 17-летнем возрасте.

"Сегодня я понимаю, где я был неправ и какие моменты не стоит делать. Сейчас смотрю на все эти вещи другими глазами. Я понял, над чем мне стоит работать вне поля. Это касается и бытового плана, и спортивного.

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Нужно контролировать свое питание, вес. Важно понимать, чего ты хочешь от своего тела, как ты его планируешь строить, что ты потребляешь и что планируешь с этого получить.

Прямых конфликтов с кем-то при Фонсеке у меня не было, я не конфликтный человек. Возможно, были какие-то вещи, которые не стоило делать, либо сейчас я поступил бы по-другому. Может я играл не так, как кто-то бы этого хотел. Но мне хотелось просто играть в футбол, не задумываясь о том, что я делал.

Много вещей нужно было делать более просто. Ничего не выдумывать, не брать с кого-то пример, который кажется тебе правильным. Возможно, мне стоило быть проще и больше слушать то, что мне говорят", – сказал Мудрик в интервью программе "BurBuzz".

Напомним, Мудрик – воспитанник Шахтера. Успел поиграть в аренде в киевском Арсенале и Десне. В текущем сезоне сыграл за "горняков" в 8 матчах во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

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