Лидер Шахтера Михаил Мудрик рассказал, почему проваленный трансфер в Европу не повлиял на его отношение к работе.

"Одна из главных вещей, которая делает разницу между хорошим футболистом и лучшим футболистом – это голова. Можно быть сильным игроком, но ключевую роль играет то, что у тебя в голове. Это одна из причин, почему мне нравится Роналду. Его подход к футболу, ко всему, что он делает, стали ключевым.

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Когда я принял тот факт, что остаюсь в Шахтере, подошел к ситуации с холодной головой. Оценил свое положение и сказал, что у меня есть что доказывать и есть что показать здесь, в Шахтере", – сказал Мудрик в эфире YouTube-канала Влады Седан.

К слову, прошлым летом ряд клубов Европы пытался подписать 21-летнего украинца, но ни одно предложение не устроило Шахтер. В нынешнем сезоне Мудрик провел 16 матчей на клубном уровне, в которых забил 8 голов и отдал 8 ассистов.