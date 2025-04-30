В рамках 34-го раунда АПЛ, в котором Ливерпулю удалось оформить чемпионство, приняли участие лишь двое украинских легионеров: Илья Забарный, которому с Борнмутом не удалось удержать победу против МЮ, и Виталий Миколенко. “Ириски” на выезде не сумели прервать 30-матчевую домашнюю беспроигрышную серию Челси (0:1).

Судаков провоцирует трансферную битву Ливерпуля и Ман Сити – Лига чемпионов стала "витриной" украинца

Оба клуба украинцев не решают никаких турнирных задач, лишь "вишни" имеют теоретические шансы на то, чтобы зацепиться за седьмую позицию, которая гарантирует участие в Лиге конференций.

Присоединиться к Илье и Виталию может Георгий Судаков, на которого вроде бы бросили взгляд два английских гранда – Ливерпуль и Манчестер Сити. Правда, эти слухи распространяют довольно сомнительные источники – Todofichajes. Самый предметный интерес к Георгию проявляет туринский Ювентус, который является ближайшим к подписанию хавбека "горняков". Вмешаться в погоню может Наполи.

Покинуть взамен Туманный Альбион имеет шанс Александр Зинченко, который окончательно превратился в игрока ротации для Артеты. В услугах украинского защитника до сих пор заинтересована дортмундская Боруссия. Составить конкуренцию немцам может Галатасарай, для которого подписание Саши на позицию левого защитника является приоритетным. Как пишет испанское издание AS, турки также следят за Андреем Луниным, в котором видят замену ветерану Муслери. Подробнее об этом и другом смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед на последних минутах спас ничью с Борнмутом – Забарный ошибался, но мог забить гол