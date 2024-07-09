Челси провело первую тренировку под руководством Энцо Марески – Михаил Мудрик присоединился к занятию, лишь недавно завершив выступления на Евро-2024.

Игроки Челси впервые тренировались под руководством нового главного тренера команды Энцо Марески. В частности, в занятии приняли участие Рис Джеймс, Гюсто, Джексон, Нкунку, Тосин, Дьюсбери-Холл, Фофана, Лавия, Бадиашиль, Стерлинг, Касадеи, Мадуэке, Керни и Мудрик, информирует CFCDaily.

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Интересно, что Михаил стал единственным игроком, который играл на Евро-2024, но присоединился к сегодняшней тренировке.

Напомним, прошлого сезона Мудрик отыграл за Челси в 41-м матче во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста. Его контракт с "синими" действует до июня 2031 года. Transfermarkt оценивает украинца в 35 миллионов евро. Челси в прошлом сезоне занял шестое место.

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