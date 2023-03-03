Сенегальский игрок "синих" стал в защиту украинского вингера, недавно присоединившегося к команде. Кулибал верит, что Михаил Мудрик способен стать лидером Челси.

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"Что касается Мудрика, то он очень быстрый и техничный, в игре один на один он выдающийся и может быть для нас большим подспорьем. Но он игрок, которому нужен мяч, чтобы сделать разницу, и наша задача доставить его к нему".

Каждому приходящему в Челси игроку нужно время, чтобы адаптироваться, и Мудрик ничем не отличается. Мы не волнуемся, потому что знаем, что он поведет нас вперед", – цитирует Кулибали The Sun.

Напомним, что Мудрик стал самым дорогим трансфером Челси зимой. Украинец сыграл в пяти матчах АПЛ, но пока результативными действиями не отличился.

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