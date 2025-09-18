В четверг, 18 сентября, Бенфика официально объявила о назначении Жозе Моуринью на должность главного тренера. Португалец вернулся в клуб спустя 25 лет после своего первого опыта работы в структуре "орлов". Контракт специалиста рассчитан до 30 июня 2027 года.

Моуринью официально возглавил Бенфику

В новой команде Моуринью играют украинцы Георгий Судаков и Анатолий Трубин. Именно под публикацией Судакова в Instagram свою реакцию оставил вингер Челси Михаил Мудрик.

"Я выиграл больше титулов Премьер-лиги сам, чем остальные 19 тренеров вместе взятые", – написал Мудрик, воспроизведя легендарную цитату Моуринью со времен работы в Манчестер Юнайтед.

Его комментарий вызвал оживленную реакцию среди фанатов, а также рассмешил Анатолия Трубина и Георгия Судакова, которые отметились в дискуссии под заметкой.

Напомним, что Бенфика недавно уволила Бруну Лаже после поражения от Карабаха (2:3) в стартовом туре Лиги чемпионов.

