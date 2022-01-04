Вингер Шахтера Михаил Мудрик решил вернуться в место, где начинал свое футбольное становление.

20-летний талант "горняков" посетил академию харьковчан, сообщает пресс-служба клуба.

"Решение о моем переходе принимает только один человек", – Мудрик отреагировал на предложение по АПЛ

Мудрик принял участие в тренировке команды с юными футболистами 2006 года. Приглашение звездного игрока является уже традиционным для Металлиста.

Напомним, Михаил является воспитанником академии "желто-синих". Оттуда он перебрался в Шахтер, где в этом сезоне начал получать регулярную игровую практику.

Шахтар змінює трансферну стратегію: відставка топового функціонера і радикальні рішення Срни започатковують нову еру