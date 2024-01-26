Челси встречается с Астон Виллой в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Челси – Астон Вилла стартует в 21:45 по киевскому времени. Смотреть игру в прямом эфире можно на канале Setanta Sports Ukraine, а также на платформе Setanta Sports.

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Михаил Мудрик провел невнятный тайм в полуфинале Кубка лиги, поэтому сегодня начинает матч в запасе. Астон Вилла – главная сенсация этого сезона АПЛ, остающаяся в топ-4.

Стартовые составы команд

Челси: Петрович – Дисаси, Силва, Бадиашиль, Колуил – Кайседо, Энцо – Мадуэке, Галлахер, Стерлинг – Палмер.

Запасные: Бергстрем, Гилкрист, Чилуэлл, Уильямс, Каслдин, Чуквуэмека, Мудрик, Вашингтон, Броя.

Астон Вилла: Мартинес – Кэш, Конса, Лангле, Морено – Макгинн, Камара, Луис, Тилеманс – Диаби, Уоткинс.

Запасные: Ольсен, Райт, Карлос, Чамберс, Дзаньоло, Бэйли, Манро, Келлиман, Айрогбуном.

Челси – Астон Вилла: анонс матча 1/16 финала Кубка Англии