Вингер сборной Украины и Челси Михаил Мудрик не участвовал в командной тренировке.

Украинца в последнее время игнорирует наставник "синих" Маурисио Почеттино. Михаил Мудрик ни разу в сезоне 2023/24 не попадал в основной состав Челси на матчи АПЛ. В прошлом туре вингер вышел на поле на замену в матче против Вест Хэма, но не впечатлил своей игрой.

Секрет Мудрика раскрыли английские СМИ, тренер начудил из-за украинца – супер-качество Забарного, Зинченко меняет все

В среду, 23 августа, Мудрик неожиданно пропустил тренировку с командой. Челси не прокомментировал причины отсутствия украинца, а о травме не сообщалось.

Михаил Мудрик присоединился к лондонцам зимой 2023 года. Он сыграл в составе "синих" 19 матчей во всех турнирах. В активе украинского вингера лишь две результативные передачи.

Напомним, что в третьем туре Челси сыграет против Лутон Тауна. Встреча запланирована на пятницу, 25 августа. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Мудрика жестко высмеяли за игру с Вест Хэмом, но адекватные фаны Челси сохраняют веру в украинца