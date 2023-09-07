Вингер Челси и сборной Украины Михаил Мудрик поделился ожиданиями от матча отбора на Евро-2024 со сборной Англии.

"Сборная Англии – фаворит. Они могут думать, что возьмут 3 очка и выиграют. Это нормально.

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Но если ты думаешь, что проиграешь, тогда лучше не выходить на поле, особенно если ты играешь за сборную Украины.

Мы также хотим победить. Не хотим отобрать очки у Англии, мы хотим себе в карман добавить эти очки, взять их себе", – сказал Мудрик в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, матч Украина – Англия состоится 9 сентября во Вроцлаве. Начало встречи в 19:00. Сейчас "сине-желтые" занимают в турнирной таблице группы С второе место, набрав 6 очков после 3-х туров. Англия лидирует, Италия идет третьей.

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