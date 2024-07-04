Челси обнародовал список игроков, чьи футболки были самыми популярными и больше всего продавались в сезоне 2023/24.

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Рейтинг футболок Челси, пользовавшихся наибольшим спросом в прошлом сезоне, возглавил Энцо Фернандес, за которым на второй строчке расположился Рис Джеймс. Бразильский защитник Тьягу Силва занял третье место, а четвертая позиция досталась Коулу Палмеру. Замкнул пятерку самых продаваемых футболок украинец Михаил Мудрик.

Напомним, В прошлом сезоне Мудрик отыграл за Челси в 41-м матче во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста. Его контракт с "синими" действует до июня 2031 года.

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