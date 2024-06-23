Вингер сборной Украины и Челси Михаил Мудрик показал на Евро-2024 одну из самых больших скоростей.

Украинец известен своей скоростью и уже поражал ею поклонников АПЛ. Михаил Мудрик продемонстрировал ее и на Евро-2024, выступая за сборную Украины.

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Официальный аккаунт УЕФА Евро-2024 представил рейтинг самых быстрых игроков на турнире. Мудрик развил скорость 34.9 километра в час. Он немного уступает нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе, который разыгрался до 35 км/ч. А возглавляет рейтинг Валентин Михейле, представляющий сборную Румынии. Его показатель 35,8 км/ч.

Стоит заметить, что 10-ку замыкает защитник сборной Англии 34-летний Кайл Уокер. Он развил скорость 34,8 км/ч.

Напомним, что сборная Украины сыграет в третьем туре группового этапа Евро-2024 против Бельгии. Эта встреча запланирована на среду, 26 июня. Начало матча в 19:00 по киевскому времени.

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