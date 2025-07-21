Украинца все же внесли в заявку Челси в популярной игре Fantasy, хотя он и не может участвовать в матчах английского чемпионата еще с ноября прошлого года из-за положительной допинг-пробы.

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Еще более болезненной выглядит цена, которую игрок получил: всего 5 миллионов фунтов – один из самых низких показателей среди всех полузащитников лондонского клуба. Для сравнения, в сезоне 2022/23 он стартовал с ценником в 7 миллионов, но со временем потерял доверие как в реальном футболе, так и среди пользователей Fantasy.

Всего в Fantasy АПЛ нового сезона доступны шесть украинцев. Кроме Мудрика, это Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Зинченко, Егор Ярмолюк (все – по 5 млн) и Назарий Русин (4,5 млн).

Добавим, что Fantasy АПЛ – это игра, в которой нужно собрать команду из 15 игроков, уложившись в бюджет (100 млн) и используя не более трех игроков из одной команды. Игроки набирают очки за голы, ассисты и т.д., в соответствии со своими выступлениями в реальных матчах.

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