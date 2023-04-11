Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард будет полагаться на опыт в матчах четвертьфинала ЛЧ против Реала.

"Рахим Стерлинг уже был на таких стадиях и демонстрировал эффективность. Я думаю, что он фантастический игрок. Он долгое время был одним из лучших вингеров в мире, иногда, возможно, лучшим.

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В прошлом он привлекался к таким играм, поэтому, очевидно, мы будем полагаться на его опыт. Некоторые другие игроки, возможно, немного моложе. Безусловно, Рахим – игрок высокого уровня и уверенности, поэтому такой матч его не смутит", – цитирует Лемпарда Daily Mail.

Стерлинг является прямым конкурентом Мудрика за место левого вингера. В среду, 12 апреля, Челси сыграет на поле Реала первый матч 1/4 финала ЛЧ.

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