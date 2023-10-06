Вингер Челси Михаил Мудрик восстановился после травмы и готов продолжать свою результативную серию в АПЛ.

Как известно, в прошлом туре 22-летний украинец забил дебютный гол в АПЛ. Это произошло в матче Фулхэм – Челси, в котором Михаил Мудрик получил повреждение и на второй тайм не вышел. Был риск, что вингер пропустит матчи сборной Украины, однако, похоже, с ним все в порядке.

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Накануне матча 8-го тура АПЛ против Бернли, который состоится 7 октября в 17:00 по Киеву, Челси на официальном сайте обновил информацию о состоянии 7 травмированных футболистов. Михаила Мудрика среди них нет. Соответственно, украинец готовится к игре против команды Венсана Компани.

Напомним, в сезоне 2023/24 Мудрик сыграл за Челси 7 поединков, забил 1 гол. Михаил получил вызов от Сергея Реброва на матчи сборной Украины против Северной Македонии и Мальты в отборе на Евро-2024. Они состоятся 14 и 17 октября.

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