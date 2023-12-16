Уже сегодня, 16 декабря, Челси в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги будет принимать Шеффилд Юнайтед. Лондонский клуб в своих соцсетях разместил афишу поединка с откровенным аутсайдером турнирной таблицы.

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Интересно, что на этот раз "синие" использовали для анонса только одного игрока, которым стал Михаил Мудрик, намекнув на особую роль украинца.

Напомним, Мудрик в текущем сезоне провел за Челси 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Его команда после 16-ти туров идет в турнирной таблице АПЛ на двенадцатой строчке, набрав 19 очков. Поединок против Шеффилд Юнайтед стартует в 17:00 по Киеву.

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