Среди украинцев, которые сыграли в последнем туре АПЛ, были только Виталий Миколенко и Егор Ярмолюк. Первый поучаствовал в первом голе Эвертона в ворота Вулверхэмптона, отдав передасист на Джека Грилиша. Ярмолюк же провел неплохую игру против Сандерленда, но допускал ошибки, а его Брентфорд минимально уступил (1:2).

Миколенко приобщился почти ко всем голам в матче Эвертона, Ярмолюк проиграл Сандерленду, МЮ спас победу над Бернли

Немало слухов и относительно трансферов. Так, Зинченко сватали в Марсель, но фанаты французского клуба выступили резко против из-за поддержки Израиля. В итоге, Саша неожиданно для всех оказался в Ноттингем Форест. А вот Артем Довбык так и остался в Роме, хотя его отправляли и в Ньюкасл, и в Милан.

Михаил Мудрик не дает забыть о себе, однако причина упоминания снова не положительная. Теперь украинца лишили водительских прав в Англии из-за неоднократного нарушения правил дорожного движения, а также выписали штраф. Обо всем этом и не только смотрите в новом видео на YouTube-канале "Футбол 24".