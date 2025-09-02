"Развитие ситуации будет очень непростое. Я думаю, что Челси все равно найдет виновного, потому что для Челси это есть принципиальная позиция. Если они позволят, чтобы каждый футболист вел себя, как повел себя Мудрик, или кто-то повел себя с Мудриком – это недостойно в отношении клуба. А клуб уважает себя.

Челси сейчас готовит судебные иски. Они разбираются, пытаются получить полную информацию, и затем, когда получат эту полную информацию, будут готовить иски. В Челси уже разобрались, что внутри клуба эта ситуация стала невозможна (что Мудрик принимал допинг из-за халатности работников клуба – прим.). Значит она была где-то с внешней стороны.

Если виноват футболист – я не позавидую Мудрику, поскольку будет очень много исков против него. Если виновата УАФ – будут иски против Украинской ассоциации футбола. Но Челси будет бороться до конца, и это будет очень большой проблемой для украинского футбола. Если мы будем выплачивать так называемые репарации Челси – мы этого не потянем. Ситуация плохая, реально. Челси требует крови, и будет требовать", – рассказал Игорь Цыганык в новом выпуске Цыганык Live.

Напомним, Михаила Мудрика отстранили от футбола из-за проваленного допинг-теста в ноябре прошлого года. В июне украинца официально обвинили в нарушении антидопинговых правил.

