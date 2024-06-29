Мудрик получил нового партнера – Челси объявил о трансфере юного форварда
12:56 - Читати українською
Нападающий Астон Виллы Омари Келлиман сменил клубную прописку, но остался в АПЛ.
На официальном сайте Челси сообщили, что 18-летний форвард Астон Виллы подписал контракт с лондонцами.
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Соглашение с Омари Келлиманом рассчитано на шесть лет с возможностью продления еще на один сезон. По информации инсайдера Фабрицио Романо, Челси заплатил за нападающего Астон Вилле 19 миллионов фунтов.
Омари Келлиман за первую команду "львов" дебютировал в 2023 году, выйдя в матче Лиги конференций. Всего за Астон Виллу в кампании 2023/24 он сыграл в шести матчах.
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