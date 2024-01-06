Мудрик показал нетипичное умение на тренировке Челси – видео "канонады" от украинца
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Вингер Челси Михаил Мудрик пытается развиваться во всех направлениях.
Украинец в свой день рождения на тренировке показал серию качественных штрафных ударов.
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Правда, Мудрик никогда не мог похвастаться "славой Жунинью Пернамбукану". 23-летний вингер на взрослом уровне еще не забивал прямыми ударами со штрафных. В Челси за эти стандарты отвечают совсем другие люди (Энцо, Палмер, Джеймс).
Добавим, что в нынешнем сезоне Мудрик провел 19 матчей, оформив 4 гола и 2 ассиста. 6 января Челси будет принимать Престон в рамках 1/32 Кубка Англии.
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