"Сбор прошел отлично. Очень многому научились. Тренер предложил много различных идей – мы не можем изучить их полностью в течение трех недель, но учим. И уже осуществили хорошую работу. Изменения, которые привнес новый тренерский штаб? Построение игры, передвижение на поле. Много нового.

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Ничья с Шальке? Прежде всего важна наша игра, фундамент, который был заложен, чтобы мы его развивали и дальше выполняли указания тренера. Конечно, хотели победить. Ничья для Шахтера, я считаю, не положительный результат, но мы ежедневно и еженедельно будем набирать все большие обороты.

Доверие со стороны тренерского штаба? Да, ощущаю ее. И считаю, что доверие стоит ежедневно на каждой тренировке оправдывать. Большое желание работать с этим тренерским штабом. Хочу давать как можно больше пользы команде. Усталость ощущается. Все должны понимать, что это сбор – на них должно быть трудно. Если бы на них было легко, значит, мы что-то делали неправильно. Все это нормально. Усталость чувствуется во всех, но так и должно быть, чтобы подготовиться к сезону хорошо", – поделился Мудрик в комментарии YouTube-каналу " горняков".

К слову, Михаил является воспитанником Шахтера, но так и не смог пробиться в основу команды, отправляясь в аренду в Арсенал-Киев и Десну. Прошлый сезон Мудрик провел в Чернигове, проведя 14 матчей, не отметившись результативными действиями.

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