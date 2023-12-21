Украинский легионер Челси Михаил Мудрик посетил баскетбольный матч между Прометеем и Лондон Лайонс, который проходил в Англии. Поединок завершился со счётом 89:88 в пользу хозяев.

Спасительный гол Мудрика на 90+2-й минуте в видеообзоре матча Челси – Ньюкасл

После игры Михаил получил именную джерси баскетбольной команды с привычным для себя 10-м номером. Михаил похвастался футболкой в своем аккаунте в Instagram с подписью: "Теперь у вас +1 болельщик".

Напомним, Челси пробился в полуфинал Кубка английской лиги благодаря голу Михаила Мудрика на 90+2 минуте.

Мудрик забил гол за Челси и реализовал победный пенальти, Эвертон без Миколенко вылетел: Кубок лиги, 1/4 финала