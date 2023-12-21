Мудрик побывал на баскетболе – Прометей проиграл на глазах звезды сборной Украины, но сделал игроку ценный подарок
Игрок Челси и сборной Украины Михаил Мудрик получил именную джерси баскетбольной команды Прометей.
Украинский легионер Челси Михаил Мудрик посетил баскетбольный матч между Прометеем и Лондон Лайонс, который проходил в Англии. Поединок завершился со счётом 89:88 в пользу хозяев.
Спасительный гол Мудрика на 90+2-й минуте в видеообзоре матча Челси – Ньюкасл
После игры Михаил получил именную джерси баскетбольной команды с привычным для себя 10-м номером. Михаил похвастался футболкой в своем аккаунте в Instagram с подписью: "Теперь у вас +1 болельщик".
Напомним, Челси пробился в полуфинал Кубка английской лиги благодаря голу Михаила Мудрика на 90+2 минуте.
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