"Работать со многими хорошими тренерами и многими хорошими, квалифицированными игроками – это действительно приятно. Ты растешь каждый день, а это приносит радость. Здесь много хороших вещей для меня.

Мудрик в компании легенды Реала посетил финал теннисного турнира в Мадриде

Победа над Борнмутом (3:1) – очень важна для всех нас: для болельщиков клуба, для команды. Она придаст нам уверенности, чтобы продолжать и поддерживать этот уровень, потому что это большой клуб. Мы должны только побеждать, мы постоянно стремимся к этому.

Я слышал одну болельщицкую песню о себе. Мне было очень приятно, ценю такие вещи. Я рад быть частью Челси и от того, что болельщики любят меня. Это вызывает у меня много эмоций, большое спасибо", – поделился Мудрик в комментарии клубной пресс-службе.

Челси одолел Борнмут в матче АПЛ за 12 место – судья наказал Мудрика, Лэмпард потерял лидера, 3 результативные замены