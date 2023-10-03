Вингер Челси Михаил Мудрик поделился эмоциями от первого гола в официальном поединке за лондонцев.

"Вместе с вами я могу все. Великолепное выступление команды, +3 очка и гол. Большая честь забить свой первый гол за такой великий клуб, как Челси. Спасибо нашим болельщикам за большую поддержку", – написал Мудрик в своем Instagram.

Гол Мудрика в видеообзоре матча Фулхэм – Челси – 0:2

Напомним, Михаил впервые забил за Челси в ворота Фулхэма. Ассистировал Михаилу Леви Колвилл, а "синие" победили со счетом 2:0.

К слову, это было первое результативное действие украинца за Челси в текущем сезоне. В предыдущей кампании Мудрик отметился 2 результативными передачами.

Мудрик дебютным голом в АПЛ помог Челси одолеть Фулхэм – украинец получил высокие оценки, но не вышел на второй тайм