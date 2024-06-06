Накануне британские СМИ сообщили, что Челси, как и многие другие клубы, решил не отпускать важных игроков на Олимпийские игры, которые в июле/августе состоятся в Париже. В частности, это касается Михаила Мудрика и Энцо Фернандеса.

Мудрик не сыграет на Олимпиаде – Челси также заблокировал звездного соперника Украины

Украинец не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. "Еще ничего не знаю. Мне никто ничего не говорил", – сказал Мудрик в комментарии для Tribuna.

Напомним, что Олимпиада состоится после Евро-2024. Поскольку этот турнир проходит не в рамках календаря ФИФА, то клубы не обязаны отпускать туда своих игроков. Многие планируют так и сделать – от клубов УПЛ до мадридского Реала и Челси.

"Ребров хотел выиграть": критика Мудрика, кривое зеркало Германии и нетипичная игра – как Украине строить автобус под Евро