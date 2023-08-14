В прессе появлялись слухи, что раздевалка Челси не вмещала огромного количества игроков, поэтому 70-миллионному украинцу приходилось переодеваться в коридоре.

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"Ровно 50%, что вы читаете – это полный бред! Читаешь и на уши иногда не налезает. Я же не могу после каждой новости давать опровержение. Так как трибуна что-то выложит. Ну, реально? Пожалуйста, не расположите этот желтый бред и не занимайтесь дезинформацией. Лучше спросите у меня, и я вам скажу, это правда или неправда. Ну это такой абсурд, что просто смешно.

Ну в каком коридоре? Было такое, что одни игроки были в одной раздевалке, а пришедшие были в другой раздевалке. Потому что было много футболистов, и не было места. Ну, такое писать, что в коридоре, что ты стоишь под дверью, переодеваешься. Ну, в любом клубе – это просто очень смешно", – заверил Мудрик в интервью Бомбардир.

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