Мудрик оказался в топе самых быстрых игроков АПЛ – украинец опередил Холанда, неожиданный лидер
Вингер Челси Михаил Мудрик вновь поразил своей молниеносной скоростью, подтвердив звание одного из самых быстрых игроков АПЛ.
Издание Squawka обнародовало список самых быстрых игроков АПЛ сезона 2024/25. Несмотря на небольшое количество игрового времени, свое место в рейтинге занял и Михаил Мудрик.
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Украинец в этом сезоне сумел развить скорость 35,79 км/ч – это пятая ступенька. Мудрик опередил таких звезд как Эрлинг Холанд (35,74 км/ч), Тимо Вернер (35,69) и Габриэл Мартинелли (35,57 км/ч). Самым быстрым же оказался защитник Тоттенхэма Мики ван де Вен (37,12 км/ч).
Добавим, что Мудрик сыграл в 14 матчах за Челси в этом сезоне, в которых отметился 2 голами и 5 ассистами (при этом ни одного результативного действия в АПЛ в 7 поединках).
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