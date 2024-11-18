Вингер Челси Михаил Мудрик вновь поразил своей молниеносной скоростью, подтвердив звание одного из самых быстрых игроков АПЛ.

Издание Squawka обнародовало список самых быстрых игроков АПЛ сезона 2024/25. Несмотря на небольшое количество игрового времени, свое место в рейтинге занял и Михаил Мудрик.

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Украинец в этом сезоне сумел развить скорость 35,79 км/ч – это пятая ступенька. Мудрик опередил таких звезд как Эрлинг Холанд (35,74 км/ч), Тимо Вернер (35,69) и Габриэл Мартинелли (35,57 км/ч). Самым быстрым же оказался защитник Тоттенхэма Мики ван де Вен (37,12 км/ч).

Добавим, что Мудрик сыграл в 14 матчах за Челси в этом сезоне, в которых отметился 2 голами и 5 ассистами (при этом ни одного результативного действия в АПЛ в 7 поединках).

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