Твиттер-аккаунт Troll Football выложил оценки новичков Арсенала и Манчестер Юнайтед – Виктора Дьокереша и Беньямина Шешко, которые получили 6,0 и 6,3 балла соответственно.

Приговор Зинченко и скандальный гол его конкурента в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Арсенал – 0:1

"Самое большое противостояние со времен эпохи Антони – Мудрика", – говорится в заметке. Напомним, ранее аккаунт смеялся как с Мудрика, так и с Антони, которые имели посредственные статистические показатели (10 голов и 11 ассистов у Михаила за 73 матча в составе Челси; 12 голов и 5 результативных передач у бразильца в 96 матчах за МЮ) при высоких трансферных ценах (70 млн евро за Мудрика и 95 млн евро за Антони).

Теперь же внимание переключилось на Дьокереша, который летом обошелся Арсеналу в почти 66 миллиона евро, и Шешко, за которого Манчестер Юнайтед заплатил 76 с половиной миллионов евро.

Арсенал победил МЮ благодаря скандальному угловому – Йокерес провалил дебют в АПЛ, крутой старт новичков "дьяволов"