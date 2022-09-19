"Считаю, что мы провели очень хорошую работу. Были два дня высоких нагрузок. Готовимся к матчу с Шотландией. Уже даже на тренировках чувствуется, что мы снова вспоминаем наши связи, которые у нас и были. Нам нужно буквально 2-3 тренировки, чтобы все это вспомнить.

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Каждая игра – это вызов. Мы все знаем, нам не нужно напоминать, что вся Украина будет смотреть, и нужно порадовать наших земляков. Когда в команде коллектив – единое целое, ее очень сложно победить на поле. Даже если класс команды, против которой она играет, выше", – сказал Мудрик в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, сборной Украины предстоит сыграть три матча в рамках группового этапа Лиги наций. Подопечные Александра Петракова дважды встретятся с Шотландией и однажды – с Арменией.

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