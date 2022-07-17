Мудрик: Неприятно говорить на языке, на котором отдают приказы убивать наших людей
12:23 - Читати українською
Полузащитник Шахтера Михаил Мудрик признался, почему решил перейти на украинский язык.
"Это больше такая принципиальная позиция.
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Потому что как-то даже внутри неприятно, когда ты говоришь на том языке, на котором отдают приказы убивать наших людей", – цитирует Мудрика UА-Football.
Напомним, Михаил выступает за Шахтер, однако в ближайшее время может сменить клубную прописку. За талантливого полузащитника борются сразу несколько именитых клубов – немецкий Байер, английский Брентфорд и итальянский Ювентус.
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