Полузащитник Шахтера Михаил Мудрик признался, почему решил перейти на украинский язык.

"Это больше такая принципиальная позиция.

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Потому что как-то даже внутри неприятно, когда ты говоришь на том языке, на котором отдают приказы убивать наших людей", – цитирует Мудрика UА-Football.

Напомним, Михаил выступает за Шахтер, однако в ближайшее время может сменить клубную прописку. За талантливого полузащитника борются сразу несколько именитых клубов – немецкий Байер, английский Брентфорд и итальянский Ювентус.

Трансферу не буде, або Чому Мудрик залишиться у Шахтарі?