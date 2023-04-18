AS оценил перспективы Михаила Мудрика в Челси. Как это иногда бывает, внимание тамошних журналистов оставляет желать лучшего.

Испанский AS опубликовал материал, посвященный старту карьеры Михаила Мудрика в Челсе. В январе лондонцы заплатили за вингера сборной Украины 70 миллионов евро (с учетом бонусов сумма может вырасти до 100 млн), а Мудрик в 11-ти матчах отдал 2 ассиста.

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По мнению журналистов AS, несмотря на неубедительное начало в Англии, у украинца есть все шансы добиться успеха в составе Челси. Прежде всего, лондонцам нужно набраться терпения.

Испанский СМИ также соглашается с словами Флорана Малуда, что Мудрику нужно последовать примеру Винисиуса. Вингер в свое время тоже тяжело начинал в Реале после переезда из Бразилии, но впоследствии стал одной из главных звезд мадридского клуба.

Также испанцы полагают, что приход Фрэнка Лэмпарда должен положительно повлиять на игровое время Мудрика в лондонской команде.

Все бы ничего, если бы не одно "но". В материале Мудрик назван талантом из Краснодара (российский город), тогда как на самом деле Михаил родился в Краснограде Харьковской области. Это далеко не первый похожий фейл от представителей Испании по отношению к украинцам.

В частности, в 2020-м эпичнр "наложили" журналисты Marca, перепутавшие ряд фамилий футболистов сборной Украины. Так в составе "сине-желтых" появились Цыников, Мараменко, Караве и другие "новички".

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