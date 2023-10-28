Челси принимает Брентфорд в рамках 10-го тура АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Челси – Брентфорд начинается в 14:30 по киевскому времени. Смотреть игру можно на платформе Setanta Sports, а также на канале Setanta Sports Ukraine.

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Михаил Мудрик в прошлом туре забил отличный гол в ворота Арсенала, однако сегодня тренер оставил украинца вне заявки. Причина такого решения не известна. Лидер "синих" Энцо Фернандес тоже пропускает матч. Егор Ярмолюк начинает в запасе Брентфорда.

Стартовые составы команд

Челси: Санчес – Дисаси, Силва, Колeилл, Кукурелья – Кайседо, Галлахер – Стерлинг, Мадуэке, Палмер – Джексон.

Запасные: Петрович, Бич, Густо, Джеймс, Бадиашиль, Маатсен, Угочукву, Матос, Вашингтон.

Бренфорд: Флеккен – Айер, Пиннок, Коллинз – Расмуссен, Йенсен, Нергор, Янельт, Хики – Мбеумо, Висса.

Запасные: Стракоша, Мопе, Занка, Годдос, Оньека, Ми, Ярмолюк, Олакигбе, Брирли.