Челси будет бороться за вингера Кристал Пэлас Майкла Олисе, но вероятный переход не повлияет на положение Михаила Мудрика.

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Главной целью Челси является Майкл Олисе из Кристал Пэлас. Фабрицио Романо рассказал о планах лондонцев в подкасте PlayBack, а также инсайдер считает, что француз будет отличным дополнением тем игрокам, что уже имеет клуб.

"Челси очень хочет Олисе, игрок чувствует эту одержимость. В Лондоне считают, что он идеально подойдет для игры с Мудриком, Палмером и другими. Челси сделал сильное финансовое предложение Олисе", – цитирует Романо The chelsea chronicle.

Напомним, что ранее была информация о том, что Челси может продать Мудрика, если договорится с Кристал Пэлас по Майклу Олисе.

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